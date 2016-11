Augsburg Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim Deutschland Cup in Augsburg im zweiten Spiel den ersten Sieg gefeiert. Mit vielen Profis der zweiten Reihe drehte die Auswahl das Spiel gegen die Schweiz und setzte sich mit 3:2 durch. Damit wahrte Deutschland die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Zum Abschluss trifft der WM-Gastgeber von 2017 am Sonntag auf Kanada. Am Freitag hatte Deutschland gegen die Slowakei mit 1:3 verloren.

