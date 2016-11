Entscheidung über FCI-Coach Kauczinski für Sonntag geplant

Ingolstadt Nach der achten Niederlage im zehnten Spiel der Fußball-Bundesliga will der FC Ingolstadt morgen über die Zukunft von Trainer Markus Kauczinski entscheiden. Das kündigte Geschäftsführer Harald Gärtner nach dem 0:2 im Derby gegen den FC Augsburg an. "Wir werden die Situation analysieren und für uns entscheiden, was der Weg da unten raus ist", sagte Gärtner. Ein Verbleib des Trainers bei den Schanzern ist unwahrscheinlich. Mit nur zwei Punkten sind die Oberbayern Tabellenvorletzter.

