RB Leipzig vor nächstem Rekord - Ziel: Sieg gegen Mainz

Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl will sich von der jüngsten Niederlage der Mainzer nicht in die Irre führen lassen. Foto: dpa

Leipzig Ein Remis würde RB Leipzig zur Einstellung eines weiteren Bundesliga-Rekords schon reichen, die Profis des Aufsteigers wollen aber mehr.

"Das Ziel für Sonntag ist ganz klar: Wir wollen die drei Punkte in Leipzig behalten", betonte Torwart Péter Gulácsi vor der Partie in der Red-Bull-Arena gegen den FSV Mainz 05. Von der üblen 1:6-Pleite der Rheinhessen in der Europa League wollen sich die Leipziger aber nicht in die Irre führen lassen.

"Es gibt oft genug Situationen, in denen man gerade aus einer Niederlage gestärkt hervorgeht", sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl. Entsprechende Töne kommen auch aus Mainz. "Die heutige Spielergeneration ist glücklicherweise in der Lage, den Schalter schnell wieder umzulegen und sich auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Beide Trainer dürften ihre Anfangsformationen wieder ändern, Hasenhüttl ist dazu gezwungen. Ihm fehlt nun voraussichtlich auch noch Marvin Compper in der Viererabwehrkette, nachdem sich zuerst Lukas Klostermann und dann Bernardo Knieverletzungen zugezogen hatten. Compper hingegen macht eine Erkältung zu schaffen. Bei den Mainzern könnte Trainer Martin Schmidt Andre Ramalho zu seinem Punktspieldebüt für den FSV verhelfen.

Wie die Leipziger auch im zehnten Spiel ungeschlagen bleiben und damit den Aufsteiger-Rekord des MSV Duisburg aus der Saison 1993/1994 einstellen können, wissen sie. "Wir müssen es schaffen, die gefährlichen Akteure auszuschalten und unser Spiel durchzusetzen", meinte Keeper Gulácsi.