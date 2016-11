Rund 170 Festnahmen vor Niedersachsen-Derby in der 2. Liga

Hannover Im Vorfeld des Zweitliga-Derbys zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig hat die Polizei rund 170 gewaltbereite Fans in Hildesheim vorübergehend festgenommen. Fans beider Mannschaften hätten sich in der Nähe eines Baumarkts zum Prügeln treffen wollen, sagte eine Sprecherin. Polizisten hätten ein Aufeinandertreffen der verfeindeten Lager verhindert. Das brisante Niedersachsen-Derby in der 2. Fußball-Bundesliga findet am Sonntag in Braunschweig statt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder