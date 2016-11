Berlin Durch ein Dreierpack von Salomon Kalou hat Hertha BSC seine Negativserie gegen Borussia Mönchengladbach beendet und ist vorerst auf Rang drei in der Fußball-Bundesliga gesprungen. Durch ein überlegenes 3:0 holten die Berliner nach zuletzt fünf Pleiten gegen die Rheinländer in der Fußball-Bundesliga erstmals wieder drei Punkte. Die Gladbacher waren nach der Gelb-Roten Karte für Weltmeister Christoph Kramer in der 39. Minute nur noch zu zehnt.

