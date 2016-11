Im Werk grassiert das Derby-Fieber

Niedersachsen ist VW-Land. Das ist klar. Genauso klar ist auch, dass das Niedersachsen-Derby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ein heißes Thema in den Produktionshallen, Büros und Kantinen des Autokonzerns ist, vor allem an den Standorten in Braunschweig...