Anderlecht Der FSV Mainz 05 hat in der Europa League seine erste Niederlage kassiert. Der Fußball-Bundesligist verlor beim RSC Anderlecht mit 1:6 und muss um den Einzug in die Zwischenrunde bangen. DZwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase rangiert Mainz in der Gruppe C auf Platz drei hinter Anderlecht und AS St. Etienne.

