Wiese tönt: „Ich bin nicht zu schlagen“

Dicke Arme, kesse Lippe, große Show – Tim Wiese passt perfekt in seine neue Welt. „Es kann kommen, wer will. Ich bin nicht zu schlagen!“, sagt das Muskelpaket und setzt einen entschlossenen Blick auf. Seine Zeit als Fußballer ist endgültig vorbei, am Donnerstag startet Wiese seine mit Spannung...