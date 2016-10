Klose beendet Spielerkarriere Nach dem Weltmeistertitel 2014 in Brasilien war für Miroslav Klose bereits Schluss mit der Karriere im DFB-Trikot. Und er hörte nicht irgendwie auf, sondern mit dem Titel des erfolgreichsten WM-Torschützen aller Zeiten. Am Dienstag gab der Deutsche Fußballbund bekannt, dass der Top-Torjäger seine Karriere als Spieler beendet hat. Der 38-jährige kann auf eine glänze Laufbahn zurückblicken. Klose, der polnische Wurzeln hat, spielte unter anderem bei die Vereine Kaiserslautern, Bremen, FC Bayern München und am Ende seit 2011 bei Lazio Rom, wo der Vertrag in diesem Sommer nicht mehr verlängert wurde. Mit 71 Treffern ist er der erfolgreichste Torschütze der deutschen Nationalmannschaft. Und er kam dort zu 137 Einsätze. Der DFB teilte am Dienstag mit, dass Klose nun beim Deutschen Fußball-Bund eine Ausbildung zum Trainer absolvieren werde.