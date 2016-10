Gladbach will weiter europäisch Fußball spielen Beim Gladbacher Fußball-Nachwuchs ist die Begeisterung vor dem Champions League Spiel am Dientag gegen Celtic Glasgow groß. In der Bundesliga dümpelt die Borussia zwar derzeit nur im Mittelfeld herum. In den vergangenen vier Bundesligaspielen blieben die Fohlen sogar ohne eigenen Torerfolg. Doch die Hoffnungen auf bessere Zeiten sind groß am Niederrhein. Zumal der nächste Gegner in der Königsklasse durchaus als schlagbar gilt. Im Hinspiel vor zwei Wochen in Glasgow gab es einen 2:0 Auswärtserfolg gegen die Schotten. Gladbach-Trainer Andre Schubert geht dennoch nicht davon aus, dass seine Spieler die Partie auf die leichte Schulter nehmen werden: "Also eins der wichtigsten Spiele für uns. Ein sehr sehr entscheidendes Spiel über den weiteren Verbleib international. Und von daher, glaube ich, kann das jeder sehr gut einschätzen, was das für eine Bedeutung hat das Spiel. Und was das für eine schwere aber auch wunderbare Aufgabe ist, die uns morgen da ins Haus steht. Und deswegen glaube ich, da muss ich niemanden vor warnen oder muss ich keinen irgendwie besonders motivieren." Mit einem weiteren Sieg gegen Celtic wäre das Minimalziel, Platz drei in der Gruppe, fast schon erreicht. Womöglich würde ein Sieg sogar die große Chance auf den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse eröffnen. Aberwehrspieler Jannik Vestergaard ist optimistisch: "Wenn wir unser Spiel durchzwingen und unser Spiel durchdrücken, ans Limit gehen und so spielen, wie wir schon gezeigt haben, dass wir es können, dann glaube ich, dass wir sehr schwer zu schlagen sind." Platz drei nach Abschluss der Gruppenphase würde den Borussen im neuen Jahr die Teilnahme an der Europa League sichern. Die Hürde Celtic Glasgow, da sind sich alle in Mönchengladbach einig, muss deshalb übersprungen werden.