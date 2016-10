Löw verlängert bis 2020 (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Frankfurt, 31.10.2016 Reinhard Grindel, DFB-Präsident: Bundestrainer Joachim Löw und der DFB haben heute Morgen einen Vertrag unterschrieben, mit dem wir unsere vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit vorzeitig bis zum Jahr 2020 verlängern. Joachim Löw ist der beste Trainer, den wir uns im DFB-Präsidium für unsere Nationalmannschaft vorstellen können. Wir haben gemeinsame Ziele. Wir wollen den WM Titel 2018 in Russland verteidigen. Und wir wollen auch 2020, nachdem wir in Frankreich so nah dran waren, versuchen, Europameister zu werden. Ich kann bei Joachim Löw keinerlei Abnutzungserscheinungen feststellen. Ganz im Gegenteil: der WM Titel 2014 hat ihn ihm einen großen Motivationsschub freigesetzt. Nicht nur, was ja dann das erste Mal für uns als DFB wäre, einen WM Titel zu verteidigen, sondern auch Europameister zu werden, was er noch nie war." Joachim Löw, Nationaltrainer: Wenn Kopf und Herz gemeinsam "Ja" sagen, dann gibt es eigentlich, nicht allzu viel zu überlegen. Ich fühle eigentlich auch die gleiche Motivation, wie zu Beginn meiner Amtszeit hier beim DFB. Ich spüre eigentlich auch das uneingeschränkte Vertrauen von Seiten des DFBs. Und es macht mir einfach auch nur enorm großen Spaß mit diesem Team, mit dieser Mannschaft und mit diesen Spielern zu arbeiten und weitere Ziele anzugehen. Es ist ja immer so, dass ich mich ja manchmal schon traditionell so nach den Turnieren für ein paar Tage zurückziehe ein bisschen nachdenke. Für mich selber so ein bisschen auch auslote, wo ist die Motivation? Habe ich die Begeisterung? Habe ich vor allem auch Ziele, die Dinge zu verändern? Habe ich Visionen? Ich bin natürlich auch sehr dankbar, dass jetzt gerade auch Reinhard Grindel im Sommer das auch verstanden hat. Und da hab ich ein ich auch gespürt, wir haben schon noch Visionen und Dinge, die wir angehen wollen, die ganz einfach auch in der Zukunft anstehen. Und von daher denke ich auch, dass dieser Zeitpunkt jetzt einfach gut war."