Frankfurt/Main Joachim Löw hat seinen Vertrag als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig um zwei Jahre bis 2020 verlängert. Das gab der Deutsche Fußball-Bund in seiner Verbandszentrale in Frankfurt bekannt. Bislang galt die Vereinbarung bis zur WM 2018 in Russland, bei der er mit Manuel Neuer, Mesut Özil und Co. die historische Titelverteidigung schaffen will. Löw übernahm 2006 den Job als Bundestrainer.

