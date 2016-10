Neuer Vertrag für Bundestrainer Löw bis 2020 wohl perfekt

Frankfurt/Main Die Vertragsverlängerung von Bundestrainer Joachim Löw ist wohl perfekt. Der Deutsche Fußball-Bund hat zu einer Pressekonferenz "aus aktuellem Anlass" in die Verbandszentrale in Frankfurt eingeladen. Dann dürfte die vorzeitige Ausweitung des Kontraktes mit dem Weltmeistertrainer offiziell verkündet werden. Löw soll einen neuen Vertrag bis zur EM 2020 erhalten. Bislang galt die Vereinbarung bis zur WM 2018 in Russland, bei der er mit Manuel Neuer, Mesut Özil und Co. die historische Titelverteidigung schaffen will. Löw übernahm 2006 den Job als Bundestrainer.

