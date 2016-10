Kerbers tolles Tennisjahr endet mit Niederlage

Als der letzte Ball des letzten Spiels an der Netzkante hängenblieb, dann auf Angelique Kerbers Seite kullerte, als Dominika Cibulkova in Freude über ihren 6:3, 6:4-Erfolg im WTA-Finale in Singapur zu Boden ging, da war es fast wie eine Erinnerung daran, dass sich manche Dinge selbst bei bestem...