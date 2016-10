Modeste zerlegt den HSV

Kurz vor dem 80. Geburtstag von Uwe Seeler steht der Hamburger SV so schlecht da wie noch nie in der Bundesliga. Sechs Tage vor dem Ehrentag des HSV-Idols kassierte der HSV in Köln nach einem Hattrick von Anthony Modeste eine 0:3 (0:0)-Niederlage und bleibt damit Letzter. In den neun...