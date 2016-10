„Die Botschaft ist angekommen“

So einen Protest hat’s in Wolfsburg lange nicht mehr gegeben – und in dieser Form wohl noch gar nicht. Nach dem 1:2 am Samstag gegen Leverkusen blockierten die Fans des VfL die Ausfahrt der Profis an der VW-Arena. Mit Rufen wie „Scheiß Millionäre“ und „Wir haben die Schnauze voll“ taten sie ihren...