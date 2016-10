Löw-Assistent Schneider schaut beim VfL-Spiel zu

Wolfsburg . Erst Marcus Sorg in Heidenheim und nun Thomas Schneider in Wolfsburg: Die Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw haben am Samstag zum zweiten Mal in Folge ein VfL-Spiel verfolgt. Schneider saß während der Partie gegen Leverkusen auf der Tribüne. Er schaute bei den „Wölfen“ bei Julian Draxler,...