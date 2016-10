Sinsheim 1899 Hoffenheim hat sich in der Bundesliga-Spitzengruppe festgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bezwang Hertha BSC mit 1:0. Die Kraichgauer kletterten mit dem fünften Sieg in Serie auf den dritten Tabellenplatz. Jung-Nationalspieler Niklas Süle erzielte den Siegtreffer für die weiter unbesiegten Hoffenheimer bereits in der 31. Minute.

