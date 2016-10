Kerber bestreitet Tennis-Endspiel bei WTA Finals in Singapur

Singapur Die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber kämpft heute bei den WTA Finals um den Titel. Im Endspiel trifft die zweifache Grand-Slam-Siegerin auf Dominika Cibulkova. Gegen die Slowakin hatte Kerber bereits in der Vorrunde gespielt und sich in drei Sätzen durchgesetzt. Für die 28-jährige Kielerin wäre es nach dem Sieg bei den Australian Open und den US Open der dritte große Titel in diesem Jahr. Letzte deutsche Gewinnerin beim Saisonabschluss war Steffi Graf 1996.

