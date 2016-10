Angelique Kerber zieht ins Endspiel der WTA Finals ein

Singapur Angelique Kerber hat erstmals das Endspiel der WTA Finals erreicht. Die Weltranglisten-Erste setzte sich in Singapur gegen Agnieszka Radwanska aus Polen 6:2, 6:1 durch. Im Endspiel morgen (12.30 Uhr/ZDF) trifft die Kielerin auf Dominika Cibulkova, die zuvor gegen die russische Tennisspielerin Swetlana Kusnezowa 1:6, 7:6, 6:4 gewonnen hatte. Die Weltranglisten-Erste Kerber stand der 27-jährigen Slowakin bereits im ersten Gruppenspiel in Singapur gegenüber und behauptete sich in drei Sätzen.

