Wakeboarder überspringen "Flying Obstacle" Nach Angaben der Veranstalter hatte dieses Wakeboard-Projekt neben den Stars der Szene auch einen Superlativ mit am Start. Im kroatischen Pula wurde kürzlich ein 360° Wakeboard-Park aufgebaut und das Besondere war, dass es dort erstmals ein in der Luft hängendes Objekt gab. Der Fachbegriff dafür lautet "Flying Obstacle". Mittelpunkt des schwimmenden Spielplatzes war der Kran, der auf ein Podest gehievt und festgeschweißt worden war, damit er bei den Drehungen nicht umkippen konnte. Unter den drei Profis der deutschen Doppelweltmeister Dominik Gührs. Und auch der Deutsche Felix Georgii war mit dabei. Der komplexe Aufbau ist leider keine Dauereinrichtung in Kroatien geworden, sondern stand nur für die Filmarbeiten. Doch sieht man diese spektakulären Aufnahmen, dann kann man sicherlich sagen, dass sich der gewaltige Aufwand vermutlich gelohnt hat.