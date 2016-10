Mitarbeiter von Formel-1-Team in Mexiko überfallen

Mexiko-Stadt Ein Mitarbeiter des Formel-1-Teams Mercedes ist in Mexiko-Stadt überfallen worden. Ein Sprecher des Rennstalls bestätigte einen Bericht der englischen Zeitung "The Sun". Demnach wurden das Auto des Mannes im Verkehr aufgehalten. Der bewaffnete Räuber habe Uhr und Brieftasche erbeutet. Das Opfer sei nach dem Vorfall verschüchtert gewesen, arbeite jedoch beim Grand Prix weiter. Mercedes setzt für Rennen etwa in Mexiko oder in zwei Wochen in Brasilien auf Sicherheitsempfehlungen von Spezialisten, um angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu gewährleisten.

