Ehrhoff überzeugt bei Rückkehr: Köln besiegt Schwenningen

Schwenningen Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff hat eine erfolgreiche Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) gefeiert und mit den Kölner Haien gleich einen Sieg eingefahren.

Der Star-Verteidiger gewann mit dem Tabellendritten bei den Schwenninger Wild Wings 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) und überzeugte durch zwei Vorlagen. "Es war ein guter Start", sagte der frühere NHL-Profi nach dem fünften Auswärtssieg seines neuen Clubs.

Philip Gogulla (12. Minute/55.), Sebastian Uvira (48.) und Ryan Jones (52.) trafen für die Haie. Ehrhoff war beim zweiten und dritten Tor beteiligt und machte in der Abwehr keinen Fehler. "Ich bin glücklich, dass wir als Team den Sieg eingefahren haben. Zu null zu gewinnen ist doppelt schön", erklärte der 34-Jährige, der nach 862 Partien in der NHL zurück in die DEL gekehrt ist.

Tabellenführer bleibt der Meister EHC München. Der Titelverteidiger siegte im Derby bei den Augsburger Panthern mit 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Alexander Thiel brachte die Gastgeber nach 16 Minuten in Führung. Keith Aucoin 27 Sekunden später, Brooks Macek (21.) und Maximilian Kastner (38.) waren für die Münchner erfolgreich.

Die Grizzlys Wolfsburg verteidigten den zweiten Platz durch einen 4:2 (1:0, 0:2, 3:0). Sebastian Furchner (3.), Stephen Dixon (48.), Patrick Seifert (51.) und Jeff Likens (58.) schossen die Tore.

Während die Adler Mannheim durch ein 4:1 über die Krefeld Pinguine am Spitzentrio dranblieben, musste DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin mit dem 2:5 bei den Straubing Tigers einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Das Überraschungsteam Fischtown Pinguins verlor in einem turbulenten Spiel bei der Düsseldorfer EG mit 4:5. Nürnberg bezwang Iserlohn 3:0.