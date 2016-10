DFB-Präsident Grindel hofft auf Euro 2024 in Deutschland München macht sich bereit für die Fußball-EM 2020. Die bayerische Landeshauptstadt gehört zu den 13 Austragungsorten des Turniers, das in 13 Ländern stattfinden wird. Am Donnerstag wurde das Logo vorgestellt, mit dem sich München als Spielort präsentieren wird. In der Allianz Arena werden drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin setzt auf deutsche Gründlichkeit. "Wir erwarten eine exzellente Organisation, was in Deutschland eigentlich immer der Fall war. Wir haben keine Angst, dass hier etwas schiefgeht." DFB-Präsident Reinhard Grindel sieht nicht nur München gut gerüstet. Er bringt Deutschland als Austragungsort für die Euro 2024 ins Spiel. "Gerade, weil die Fußball-Europameisterschaft ein so großes Turnier ist, wird natürlich geschaut, wer das auch in dieser Größe angemessen bewältigen kann. Wir haben viele Stadien, die kaum modernisiert oder saniert werden müssen. Wir haben eine gute Infrastruktur - vom öffentlichen Nahverkehr bis zu den Flughäfen. Wir haben die Hotelkapazitäten." Grindel rechnet sich daher gute Chancen aus. "Sie mögen mich als unverbesserlichen Idealisten empfinden, aber ich gehe fest davon aus, dass die beste Bewerbung am Ende eine Mehrheit bekommt. Und dafür werde ich mich einsetzen und mein Gewicht als DFB-Präsident einbringen, dass am Ende die sachlichen Argumente überzeugen." Interesse haben auch schon die skandinavischen Länder signalisiert. Wer die übernächste EM austragen wird, soll 2018 entschieden werden.