Die Woche der Wahrheit für die VfL-Frauen

Wolfsburg . Nicht nur eines, nein. Der VfL Wolfsburg stellt sich in der Frauenfußball-Bundesliga gleich zwei Topspielen in Serie – und beide steigen im heimischen AOK-Stadion. Der erste Kracher kommt am Sonntag (14 Uhr) auf die „Wölfinnen“ zu. Mit dem FFC Frankfurt reist ein Spitzenteam an, das in dieser...