DFB-Pokal: Außenseiter Union Berlin gegen Borussia Dortmund Ein Stochern im Nebel könnte für BVB-Trainer Thomas Tuchel auch das DFB-Pokalspiel am Mittwoch werden. Gegen den Zweitligisten Union Berlin ist Tuchel verletzungsbedingt erneut zum Umbau seiner Startelf gezwungen. Er wollte die Messlatte am Dienstag daher nicht zu hoch hängen. "Kompliziert, kompliziert. Weil wir natürlich, uns fehlt natürlich die Eingespieltheit, uns fehlt eine gewisse Routine, uns fehlen ein paar Abläufe, uns fehlt natürlich auch viel Qualität, in aller erster Linie auch viel Erfahrung. Deshalb ist es eine ungewohnte Situation, aber auch immer so eine leichte Anspannung. Wen können wir morgen jetzt nominieren." Jens Keller, Trainer von Union Berlin, hat vor einer Überschätzung seiner Mannschaft im Spiel gegen Borussia Dortmund gewarnt. Er hätte sich durchaus einen anderen Gegner gewünscht. "Aber jetzt kommen so übliche Floskeln, die man dann bringt: Das ist ein Pokalspiel, da ist alles möglich. Und genauso fahren wir da hin und wollen natürlich es probieren, um das Unmögliche möglich zu machen. Aber wenn man auf dem Papier einfach die Voraussetzungen sieht, dann weiß man, dass es nicht auf Augenhöhe ist, das Spiel." Immerhin, was die Fans angeht, wollen die Berliner auf Augenhöhe sein. Zum Spiel am Mittwoch werden in Dortmund mehrere Tausend Berliner erwartet. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.