Für den VfL ist das Pokalspiel wie ein Finale

. Der Konjunktiv hat im Fußball eigentlich keinen Platz. Die Wahrheit des Spiels liegt auf dem Rasen und steht in der Tabelle. Da rangiert der VfL Wolfsburg seit der 1:3-Pleite am Samstag in Darmstadt auf Platz 16. Das ist der Relegationsplatz, auf den der HSV seit zwei Jahren ein Abo hatte. Und...