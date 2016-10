Lieberknecht:Nächste Pleite kann warten

Manchmal muss man sich als Eintracht-Fan beim Blick auf die Tabelle ja doch die Augen reiben. Ist das kein Traum? Stehen wir in der 2. Fußball-Bundesliga wirklich so gut da? Haben wir schon fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten? Mancher mag es nicht glauben, will das Wort „Aufstieg“ am...