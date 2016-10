Rhein-Neckar Löwen bezwingen Kielce

Kielce Der deutsche Handballmeister Rhein-Neckar Löwen hat in der Champions League Titelverteidiger KS Vive Targi Kielce entzaubert. Die Löwen setzten sich beim polnischen Serienmeister deutlich mit 34:26 (16:15) durch und schoben sich in der Gruppe B als Dritter bis auf einen Punkt an Kielce und Skopje...