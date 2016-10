Ski-Star Gut gewinnt Auftaktrennen in Sölden überlegen

Sölden Skirennfahrerin Lara Gut hat das Auftaktrennen der Weltcup-Saison gewonnen. Beim Riesenslalom in Sölden war die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters 1,44 Sekunden schneller als die Amerikanerin Mikaela Shiffrin auf Rang zwei.

Einen größeren Vorsprung gab es in einem Weltcup-Riesenslalom bei den Frauen zuletzt vor zwölf Jahren. Die Italienerin Marta Bassino auf Platz drei hatte bereits 1,93 Sekunden Rückstand auf die Schweizerin Gut. Lena Dürr kam auf Position 21. Katrin Hirtl-Stanggaßinger verpasste in ihrem ersten Weltcup-Rennen das Finale. Am Sonntag starten die Herren um Felix Neureuther und Fritz Dopfer in die Saison.