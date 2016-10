Ski-Star Gut führt souverän bei alpinem Weltcup-Auftakt

Lara Gut führt in Sölden nach dem ersten Durchgang. Foto: dpa

Sölden Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut geht beim alpinen Saisonauftakt in Sölden als souverän Führende in den zweiten Riesenslalom-Durchgang.

Die Weltcup-Gesamtsiegerin des vergangenen Winters führt vor dem Finale mit einem Vorsprung von 1,42 Sekunden auf Mikaela Shiffrin aus den USA und 1,84 Sekunden auf die Italienerin Marta Bassino. "Ich war schon überrascht. Es ist speziell, weil man nie weiß, wo man steht", sagte Gut.

Lena Dürr schaffte es mit einem Rückstand von knapp vier Sekunden auf Rang 30 gerade noch so in den zweiten Lauf. "Es war wieder etwas zu passiv. Ich habe mir wirklich vorgenommen, aktiv in den Hang reinzufahren", sagte Dürr. "Ich werde jetzt im zweiten nochmal richtig Gas geben."

Katrin Hirtl-Stanggaßinger verpasste in ihrem ersten Weltcup-Rennen auf Platz 38 die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Das Finale auf dem Rettenbachgletscher beginnt um 13.00 Uhr.