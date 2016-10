VfB rehabilitiert sich für 0:5 - Bielefeld weiter sieglos

Düsseldorf Arminia Bielefeld ist auch am zehnten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga ohne Sieg geblieben. Die Arminia rutschte nach dem 0:4 bei Fortuna Düsseldorf auf den letzten Tabellenplatz ab. Nur drei Plätze davor steht der TSV 1860 München. Die "Löwen" verloren beim VfB Stuttgart 1:2 und kassierten die vierte Niederlage in Serie. Während Stuttgart nach dem 0:5 in Dresden damit auf die Aufstiegsplätze zurückgekehrt ist, verpassten die Würzburger Kickers nach einem 0:2 zu Hause gegen den Karlsruher SC den Sprung unter die Top drei.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder