Schubert erwartet starke Münchner Kaum ein anderer Bundesliga-Gegner präsentierte sich den Bayern in den vergangenen Jahren derart auf Augenhöhe wie Mönchengladbach. Von den letzten vier Pflichtspielen in der Liga konnte der Rekordmeister kein einziges gewinnen, gleich zweimal gingen die Fohlen sogar als Sieger vom Platz. Am Samstag ist es in der Allianz Arena wieder soweit. Mit dem 4:1-Sieg gegen Eindhoven in der Champions League hat sich Carlo Ancelotti zwar erstmal etwas Luft verschafft, vom Gerede über eine Mini-Krise. Den obligatorisch zuversichtlichen Bayern-Fans ist der Respekt vorm kommenden Gegner aber dennoch anzumerken. O-TON FC BAYERN MÜNCHEN FAN RUDI SCHREI "Also, Borussia Mönchengladbach ist sicherlich ein sehr gefährlicher Gegner. Auch ein bisschen Angstgegner würde ich sagen, ist immer bisschen schwierig." O-TON FC BAYERN MÜNCHEN FAN PHILLIP OTT "Ja also, ich bin der Meinung, Druck gehört in dem Sport halt dazu. Und ich denke mal, dass Bayern, FC Bayern München in der Lage ist, damit umzugehen." In seiner gesamten Amtszeit in Gladbach hat Trainer André Schubert noch nie gegen die Bayern verloren. Und - technisch gesehen - auch gegen Ancelotti nicht. O-TON TRAINER VON BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, ANDRE SCHUBERT, "Ja, nicht für Ancelotti, es spielt ja Bayern gegen Gladbach und nicht Ancelotti gegen Schubert, glücklicherweise. Wobei - ich hätte vielleicht Altersvorteile." Gegen ihn und seine Mannschaft spricht die derzeitige Auswärtsschwäche des Vereins. Von den drei Spielen in dieser Bundesligasaison auf fremden Platz konnten die Gladbacher keins für sich entscheiden. Hinzu kommen reichlich Kilometer, die den Spielern noch in den Knochen stecken. O-TON TRAINER VON BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, ANDRE SCHUBERT "Wir haben die Reisestrapazen, haben jetzt zwei Auswärtsspiele hintereinander. Bayern zwei Heimspiele, das ist sicherlich auch noch einmal ein Vorteil für die Bayern, darf man nicht vergessen, aber ich erwarte schon eine sehr, sehr starke Bayern-Mannschaft." Wie sich die Teams tatsächlich schlagen, kann man am Samstag ab 18.30 Uhr verfolgen.