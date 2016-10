„Ich habe nie, nie, nie aufgegeben“

Angelique Kerber (28) ist die Nummer 1 der Tenniswelt. Sie gewann in einer Ausnahmesaison 2016 die Australian Open und die US Open, holte olympisches Silber in Rio, stand im Wimbledon-Finale und gewann auch beim Stuttgarter Grand Prix. Sie spielt im Saisonfinale der besten Acht bei der WM in...