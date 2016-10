Ancelotti warnt vor Gladbach

München Der FC Bayern will nach dem starken Auftritt in der Champions League jetzt auch wieder in der Bundesliga siegen. "Die Spieler haben verstanden, wie sie sich verhalten müssen", sagte Trainer Carlo Ancelotti in München.

Nach einem 1:1 gegen Köln und einem 2:2 in Frankfurt soll am Samstag (18.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga gegen den ungeliebten Bayern-Gegner Borussia Mönchengladbach wieder ein Dreier her.

"Ich kenne die Vergangenheit der Spiele zwischen Bayern und Gladbach. Bayern hat es immer schwer gehabt. Deswegen müssen wir eine sehr gute Leistung abrufen und mit einer sehr hohen Intensität spielen", sagte Ancelotti. Mönchengladbach ist seit vier Bundesliga-Spielen gegen Bayern ungeschlagen.

Mit Ausnahme von Franck Ribéry sind alle Stars einsatzbereit. "Alle anderen sind fit und in einer guten Verfassung", sagte Ancelotti. Douglas Costa und Javi Martínez gaben beim 4:1 gegen Eindhoven ihr Comeback, Arturo Vidal trainiert wieder.