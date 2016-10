Mainz (dpa) – Der FSV Mainz 05 hat in der Europa League einen bedeutenden Schritt in Richtung K.o.-Runde verpasst. Im Spitzenspiel der Gruppe C kam der Fußball-Bundesligist am Abend trotz eines starken Beginns nur zu einem 1:1 -Remis gegen den belgischen Vertreter RSC Anderlecht. Das Rennen um die ersten beiden Gruppenplätze ist damit weiter offen.

