Gladbach und Bayern gieren nach Toren

Die Münchner Mini-Krise ist beendet, jetzt will der FC Bayern nachlegen: Nach dem 4:1 (2:1) in der Champions League gegen PSV Eindhoven soll Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) das nächste „Opfer“ der endlich wieder gierigen Mannschaft von Carlo Ancelotti werden....