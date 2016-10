Rosberg pfeift auf die fehlende Härte

Das große Ziel ist endlich in Sichtweite, und auf den letzten Metern will Nico Rosberg nicht plötzlich die Taktik ändern. Schon in weniger als zwei Wochen kann er Weltmeister der Formel 1 sein, nach elf langen und oft undankbaren Jahren in der Königsklasse – doch über den Titel reden möchte Rosberg...