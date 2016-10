FC Bayern zurück in der Gewinnzone Und sie können es doch: In der Champions League durfte sich Bayern München am Mittwochabend über einen 4:1-Heimsieg gegen den PSV Eindhoven freuen. Müller und Kimmich sorgten für eine zügige Führung, in der zweiten Halbzeit legten Lewandowski und Robben nach. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg die Rückkehr der Bayern in die Gewinnzone. Trainer Carlo Ancelotti. O-TON BAYERN MUNICH COACH, CARLO ANCELOTTI: "Wir haben gut gespielt, und genau das hatte ich vom Spiel erwartet. Die Spieler haben stets gut reagiert. Zum Ende der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit hatten wir ein paar Probleme. Aber danach lief es. Wir zeigten Entschlossenheit und waren im Angriff sehr effektiv. Jetzt müssen wir auch in den nächsten Spielen unser bestes geben, gegen PSV und gegen Rostov. Danach dürfen wir endlich gegen Athletico hier bei uns spielen." Athletico spiele sehr stabil, so Ancelotti. Beim Hinspiel in Madrid waren die Bayern 1:0 unterlegen.