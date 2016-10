Petkovic in Luxemburg mühelos im Viertelfinale

Luxemburg Andrea Petkovic steht als einzige Deutsche im Viertelfinale des Tennis-Turniers von Luxemburg. Auf Erfolgskurs ist in Moskau auch Julia Görges. Hingegen mussten Sabine Lisicki und Mona Barthel am Mittwoch Niederlagen in Luxemburg einstecken.

Andrea Petkovic hat beim Tennis-Turnier in Luxemburg im Eiltempo das Viertelfinale erreicht.

Einen Tag nach ihrem mühevollen Dreisatzsieg zum Auftakt gegen Lokalmatadorin Mandy Minella besiegte die Olympia-Zweite aus Darmstadt im Achtelfinale Caroline Garcia aus Frankreich klar mit 6:1, 6:1. Petkovic benötigte gerade einmal 59 Minuten für ihren Erfolg.

Für Mona Barthel und Sabine Lisicki ist die mit 250 000 Dollar dotierte Veranstaltung dagegen beendet. Barthel unterlag der an Nummer acht gesetzten Schwedin Johanna Larsson mit 1:6, 4:6. Für die Berlinerin Lisicki war nach dem 6:3, 2:6 und 3:6 gegen die Dänin Caroline Wozniacki Endstation.

Beim WTA-Turnier in Moskau überraschte Julia Görges die an Nummer fünf gesetzte Russin Jelena Wesnina mit 7:5, 6:0 und zog in das Viertelfinale ein. Dort trifft sie in Daria Kasatkina erneut auf eine Russin. Die Moskauer Veranstaltung ist mit rund 824 000 Dollar dotiert.