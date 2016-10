Fünf Ausfälle: Schalke mit Personalproblemen nach Krasnodar

Auch Leon Goretzka (M.) wird den Schalkern am Donnerstag fehlen. Foto: dpa

Krasnodar Der FC Schalke 04 ist mit erheblichen Personalproblemen zum Europa-League-Spiel bei FK Krasnodar gereist.

Neben dem im Bundesligaspiel beim FC Augsburg schwer verletzten Breel Embolo gehören auch Eric Maxim Choupo-Moting wegen einer Kniereizung sowie Leon Goretzka, Nabil Bentaleb und Sead Kolasinac aufgrund "kleinerer Blessuren" nicht zum Kader des Fußball-Bundesligisten für die Partie am Donnerstag (19.00 Uhr).

Wie der Revierclub vor dem Abflug in Münster/Osnabrück mitteilte, sei der Verzicht auf Goretzka, Bentaleb und Kolasinac nur eine "Vorsichtsmaßnahme". Choupo-Moting wird in Gelsenkirchen weiter mit entzündungshemmenden Medikamenten und intensiver Physiotherapie behandelt. Wegen der Ausfälle muss Trainer Markus Weinzierl seine Startelf beim ersten Schalker Europapokal-Auftritt in Russland erheblich umbauen.