BVB nimmt Kurs aufs Achtelfinale Borussia Dortmund hat am Dienstagabend seine Tabellenführung in der Gruppe F der Champions League verteidigt. Gegen Sporting Lissabon konnte der BVB einen 2:1 Auswärtssieg feiern. Und das obwohl zahlreiche Stammspieler verletzt auf der Bank saßen. Trainer Thomas Tuchel. O-TON TRAINER THOMAS TUCHEL "Was wir natürlich klar festhalten können, ist, dass wir spätestens ab dem Gegentor, das wir hinnehmen mussten, unglaublich für dieses Ergebnis gefighted haben. Dass wir in Kauf genommen haben, unter Druck zu kommen. Dass wir in Kauf genommen haben, unter viel Druck zu kommen. Dass wir teilweise sehr gelitten haben, viel arbeiten mussten, füreinander, aber in jeder Phase auch drum gefighted haben, wieder Ballbesitz zu bekommen, das Spiel zu beruhigen. Es ist nicht auszudenken, wenn wir jetzt heute ein spätes Tor bekommen hätten, wie sich das für uns angefühlt hätte, vor allem für diese jungen Spieler." Der BVB bleibt Gruppenerster und hat nun beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.