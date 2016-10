Das Klima wird rauer

Krise? „Dafür ist es zu früh“, verkündete Carlo Ancelotti am Dienstag auf dem Pressepodium der Münchner Arena. Der Italiener besitzt als Trainer nach über 20 Jahren in den größten Fußballvereinen Europas die Gabe, auch in angespannten Momenten wie aktuell beim FC Bayern München nicht in Aktionismus...