Mit Tottenham kommt harter Brocken nach Leverkusen Leverkusen braucht Erfolgerlebnisse. Denn die Werkself hinkt momentan den eigenen Erwartungen hinterher. In der Bundesliga liegt Bayer auf dem 10. Platz, zu wenig für Roger Schmidt und seine Truppe. Jetzt geht es in der Champions League gegen Tottenham. Gerne würde man punkten, aber mit dem Tabellendritte der Premier League kommt ein ganz harter Brocken nach Leverkusen. "Wenn Leicester letztes Jahr nicht so eine fantastische Saison gespielt hätte, hätten sie auch große Chancen gehabt auch Meister zu werden, und man muss das auch ihnen dieses Jahr zutrauen, dass sie um den Titel spielen, weil sie einfach eine gewachsene Mannschaft sind, ihre wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr gut ausnutzen, sehr ausgewogenen Kader haben insgesamt, haben einen guten Trainer, der schon länger da ist und eine gute Arbeit macht." Und diese Arbeit macht sich bezahlt. Der englische Top-Klub ist in der Liga bisher ungeschlagen, Tabellenführer Manchester City fertigte man mit 2:0 ab. Und die Hotspurs lauern mit nur einem Punkt weniger auf dem 3. Tabellenplatz hinter Man City und Arsenal. In der Champions League lief es bisher eher durchschnittlich, ein Sieg und eine Niederlage ist die Bilanz. Allerdings liegt man mit einem Punkt vor Leverkusen. In jedem Fall wird die Partie ein wenig richtungsentscheidend für die Gruppe E.