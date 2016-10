Kerber beendet Tennis-Jahr als Erste

Singapur. Angelique Kerber wird das Tennis-Jahr als Nummer eins der Welt beenden. Nach der verletzungsbedingten Absage von Serena Williams für die WTA Finals in Singapur ist die Kielerin von keiner Spielerin mehr von der Spitzenposition zu verdrängen.

Das bestätigte die Damen-Organisation WTA. Williams hatte zuvor für den Jahresabschluss wegen anhaltender Schulterprobleme abgesagt. Kerber hatte die Amerikanerin bei den US Open als Nummer eins abgelöst. In New York hatte die 28-Jährige im September ihren zweiten Grand-Slam-Sieg nach dem Triumph bei den Australian Open zu Beginn des Jahres gefeiert.