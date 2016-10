Downhill in den USA: Todesmutig Meister werden Die Berge außerhalb der Stadt Virgin um US-Bundesstaat Utah. Eine eindrucksvolle Landschaft, für eindrucksvolle Leistungen. Hier hat in dieser Woche ein weltweit agierender Getränkehersteller seine diesjährige "Rampage", eine Meisterschaft im Downhill-Fahren veranstaltet. 21 Fahrer waren dabei. Besonders erfolgreich: der Kanadier Brandon Semenuk, der sich am Freitag dieser tückischen Abfahrt stellte.