Manchester City nur Remis - Özil trifft bei Arsenal-Sieg

Mit den deutschen Nationalspielern Leroy Sané und Ilkay Gündogan in der Startelf hat Manchester City in der Premier League den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den FC Everton kam die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku (64.) hatte die Gäste in Führung geschossen, Nolito (72.) erzielte kurze Zeit später den Ausgleich für Manchester. Die City-Spieler Kevin De Bruyne (43.) und Sergio Aguero (70.) verschossen jeweils einen Elfmeter. Vor der Länderspielpause hatte Guardiolas Team in Tottenham erstmals verloren. In der Tabelle stehen die "Citizens" aber zunächst weiter an der Spitze.

Punktgleich direkt dahinter steht der FC Arsenal nach dem sechsten Sieg in Serie. Beim 3:2 (2:1) gegen Swansea City erzielte der deutsche Nationalspieler Mesut Özil (57.) nach einem Doppelpack von Theo Walcott (26./33.) den entscheidenden Treffer für Arsenal. Für Swansea, bei dem der ehemalige US-Nationaltrainer Bob Bradley seinen Einstand gab, trafen der Ex-Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson (38.) und Borja González Tomás (66.). Dass Arsenal nach einer Roten Karte für den Ex-Gladbacher Granit Xhaka (70.) 20 Minuten in Unterzahl spielte, konnte Swansea nicht mehr nutzen.

Tottenham Hotspur hätte der Gewinner des achten Spieltags werden können, verpasste aber die Chance, durch einen Sieg die Tabellenspitze der Premier League zu erobern. Zwei Wochen nach dem Sieg gegen City kamen die Spurs bei West Bromwich Albion nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. West Brom war durch Nacer Chadli (82.) in Führung gegangen. Der englische Nationalspieler Dele Alli (89.) rettete Tottenham mit dem Ausgleich kurz vor Schluss einen Punkt.

Unterdessen feierte der FC Chelsea einen klaren 3:0-Sieg gegen den auswärtsschwachen Meister Leicester City. Diego Costa, Eden Hazard und Victor Moses trafen für die überlegenen "Blues". Der starke Leicester-Torwart Kasper Schmeichel verhinderte mit seinen Paraden eine höhere Niederlage seines Teams. Die "Foxes" haben in dieser Saison alle vier Auswärtsspiele verloren und dabei 13 Gegentore kassiert. In der gesamten Vorsaison waren es auswärts nur 18.