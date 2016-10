BVB erkämpft sich Remis im Spitzenspiel gegen Hertha BSC

Dortmund. Borussia Dortmund hat sich im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga ein Remis gegen Hertha BSC erkämpft. Das Team von Trainer Thomas Tuchel kam in Dortmund zu einem 1:1 gegen die Berliner, die mit dem Punkt zunächst ihren zweiten Platz hinter dem FC Bayern behaupteten. Valentin Stocker brachte Hertha in Führung, Pierre-Emerick Aubameyang glich für den BVB dann in der 80. Minute aus. Dortmunds Emre Mor und Berlins Stocker sahen noch jeweils die Rote Karte.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder