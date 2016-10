3. Handball-Liga

Aufsteiger MTV Braunschweig hofft nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gegen den VfL Potsdam auf den ersten Saisonsieg in der 3. Handballliga. Gegen den Tabellensiebten müssen Johannes Krause (rechts), hier beim Wurf im Spiel gegen Flensborg, und seine Mitspieler in der Sporthalle Alte Waage...