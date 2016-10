Kerber scheitert bei Tennisturnier in Hongkong

Hongkong. Tennisspielerin Angelique Kerber ist auf dem Weg zu den WTA-Finals in Singapur nicht in Topform. In Hongkong verlor die Weltranglisten-Erste ihr Viertelfinale gegen Daria Gavrilova klar mit 3:6, 1:6.

Nach 1:14 Stunden war die Kielerin geschlagen und zog im sechsten Vergleich mit der Australierin zum ersten Mal den Kürzeren. Das Hartplatz-Turnier in Hongkong ist mit 250 000 Dollar dotiert.

Schon in Wuhan und Peking hatte die Australian-Open- und US-Open-Siegerin ein frühes Turnier-Aus hinnehmen müssen und war jeweils im Achtelfinale gescheitert. Die WTA-Finals der acht besten Tennis-Damen der Saison werden vom 23. Oktober an in Singapur ausgetragen.